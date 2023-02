Febbraio 25, 2023

Milano, 25 feb. – (Adnkronos) – Due pesanti forfait per l’Inter, che per il ‘lunch match’ di domani a Bologna non potrà contare né su Milan Skriniar né su Federico Dimarco. Come comunica il club nerazzurro, il difensore slovacco sarà costretto ai box per lomboglutalgia sinistra, mentre l’esterno italiano ha avuto un affaticamento muscolare addominale.