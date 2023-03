Calcio: Inter, Skriniar parzialmente in gruppo, prova il recupero per il Porto

Marzo 12, 2023

Milano, 12 mar. – (Adnkronos) – Il difensore dell’Inter Milan Skriniar è tornato ad allenarsi oggi in gruppo, seppur parzialmente, in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League di dopodomani in trasferta contro il Porto, dove i nerazzurri dovranno difendere l’1-0 conquistato al ‘Meazza’. Il tecnio Simone Inzaghi ha analizzato con la squadra gli errori commessi venerdì sera a La Spezia. Come di consueto, presente alla ‘Pinetina’ tutta la dirigenza, dal vice presidente Javier Zanetti, all’amministratore delegato Beppe Marotta, fino al direttore sportivo Piero Ausilio e al suo vice Dario Baccin.