Calcio: Inter, visite mediche per Mkhitaryan

Milano, 22 giu. – (Adnkronos) – Giornata di visite mediche con l’Inter per Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno, in scadenza di contratto con la Roma, giocherà per i prossimi due anni con la maglia nerazzurra. Arrivato a Milano martedì, nella giornata di mercoledì il giocatore classe 1989 in mattinata ha svolto la prima parte di visite mediche nel centro Humanitas di Rozzano. Dopo la seconda parte di controlli, iniziata intorno alle 13.30 al Coni, potrà firmare il contratto biennale a circa 4,5 milioni di euro a stagione con il club nerazzurro.