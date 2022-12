Calcio: Inter, vittoria per 6-1 contro i maltesi dello Gzira

Dicembre 5, 2022

Gzira, 5 dic. – (Adnkronos) – L’Inter vince 6-1 contro lo Gzira nel primo test amichevole giocato a Malta. Nel primo impegno dopo la pausa per i Mondiali, i nerazzurri hanno subito trovato la vittoria con sei reti segnate da sei giocatori diversi.

I primi dieci minuti del match servono ai nerazzurri per trovare il ritmo gara. La prima occasione la crea Calhanoglu al quarto d’ora, quando serve Gosens in area con un magistrale pallonetto a scavalcare. L’esterno tedesco però arriva in contro tempo e non riesce a dare la giusta forza alla sfera. Il gol però non tarda ad arrivare. Al 16′ Bastoni arriva sulla sinistra e crossa al centro, dove Bellanova è abile a trovare in tuffo di testa la rete che sblocca il risultato. Al 25′ Asllani realizza subito il 2-0. Tiro dal limite di destro che sorprende l’estremo difensore dello Gzira. Pochi minuti dopo Jefferson con un veloce tap-in accorcia le distanze, ma negli ultimi sette minuti di gioco l’Inter si porta sul 4-1. Prima con la punizione perfetta di Calhanoglu dai venticinque metri, poi con Gosens che ben servito da Bastoni da ottima posizione non sbaglia.

La ripresa inizia con una girandola di cambi e con la partita che subisce un calo di intensità. Nei primi minuti accade poco. I nerazzurri gestiscono il possesso palla e trovano poi il quinto gol con Dimarco al 69′ dopo un assist di Mkhitaryan, bravo ad accelerare sulla destra e a servire dal fondo il numero 32 interista. Negli ultimi 10 minuti della gara entrambe le squadre creano poco, con l’Inter che trova il sesto gol firmato da Mkhitaryan. A fornirgli l’assist è Dimarco che ricambia il favore ricevuto. È praticamente l’ultima occasione della serata. Il triplice fischio decreta il 6-1 finale per i nerazzurri.