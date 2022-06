Giugno 7, 2022

Barcellona, 7 giu. – (Adnkronos) – L’attaccante dell’Inter Alexis Sanchez, in uscita dal club nerazzurro con il quale ha un contratto fino al giugno 2023, si sarebbe offerto al Barcellona, squadra per la quale ha militato dal 2011 al 2014. Secondo quanto scrive il giornale catalano ‘Sport’ il ritorno in blaugrana del 33enne cileno sarebbe però stato bocciato dal tecnico catalano Xavi, suo ex compagno di squadra, che per il suo progetto preferisce calciatori giovani e futuribili.