Calcio: Inzaghi avvisa l’Inter, ‘dimenticare Barcellona, Salernitana squadra organizzata’

Ottobre 15, 2022

Milano, 15 ott. – (Adnkronos) – “È stato un mercoledì intenso, ma è già il passato”. Un messaggio chiaro quello lanciato all’Inter da Simone Inzaghi: dimenticare il pareggio per 3-3 in Champions League contro il Barcellona e pensare soltanto alla sfida di campionato contro la Salernitana, in programma domenica alle 12.30 e in diretta su Sky Sport. “Alla Champions poi ci penseremo, abbiamo adesso una partita da affrontare nel migliore dei modi – spiega l’allenatore nerazzurro ai canali social del club -. Mercoledì è servito il cuore, l’organizzazione e la determinazione. Il calcio, però, è un susseguirsi di partite. Adesso pensiamo alla Salernitana. Dovremo fare una partita intensa”.

Inzaghi è consapevole che una partita intensa come quella del Camp Nou possa incidere sulle gambe dei giocatori: “Sono partite dove si spende tanto a livello fisico e mentale – ammette – Siamo abituati, adesso c’è già un altro match”. I nerazzurri, infatti, devono vincere se vogliono risalire in classifica: “Affronteremo una squadra organizzata che lo scorso anno ha fatto un girone di ritorno molto buono con Nicola e ha ottimi giocatori. La differenza la faranno la determinazione e le motivazioni che metteranno le squadre, spero che la mia ne abbia di più”, conclude l’allenatore dell’Inter.