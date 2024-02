Calcio: Inzaghi, ‘con Juve gara importantissima ma non decisiva’

Febbraio 3, 2024

Milano, 3 feb. (Adnkronos) – “La gara con la Juve? Senz’altro la partita di domani è importantissima, non decisiva. Sarà molto combattuta. All’andata non venne fuori una gara entusiasmante ma domani siamo in casa in una grandissima gara che cercheremo di affrontare nel migliore dei modi. Troviamo una grande squadra con un percorso simile al nostro. Stiamo cercando di prepararla al meglio”. Sono le parole del tecnico dell’Inter Simone Inzaghi alla vigilia del big match a San Siro con la Juventus. “Se sento l’obbligo di vincere questa partita? Quello è l’obiettivo, tutte le gare si giocano al meglio. La classifica è simile tra le due squadre, dovremo essere bravi. Sappiamo dell’importanza della gara, nel nostro stadio. Abbiamo grande rispetto per loro ma la giocheremo nel migliore dei modi”, ha proseguito Inzaghi che tatticamente si aspetta una gara attenta.

“Abbiamo giocato tante volte contro la Juve e tutte le gare hanno avuto una storia a sé. Domani sarà molto equilibrata e dovremo usare tantissima testa, cuore e dovremo essere pronti a fare una corsa in più, coprendo molto bene il campo. Il giocatore da togliere? Stanno facendo tutti un grande percorso in campionato, hanno fatto 24 partite contro le nostre 30. Sono stati molto bravi tutti”, ha proseguito il tecnico nerazzurro che non sente una pressione maggiore degli avversari. “Pressioni? Ne avremo tutte e due, ma si dovrà essere contenti di giocarla. Ci sarà pressione come sempre nel nostro calcio. Giocando nel nostro stadio avremo la spinta dei tifosi e cercheremo di renderli felici”.