Maggio 9, 2023

Milano, 9 mag. – (Adnkronos) – “Perdere non sarebbe un fallimento anche se sappiamo l’importanza di questa gara. Non ci nascondiamo, sappiamo cosa voglia dire andare in finale. Ci vogliono cuore e testa, noi siamo concentrati. Per quanto riguarda il cuore, non ho dubbi che l’avremo. Sulla testa, dovremo essere bravi a superare gli imprevisti”. Così l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, al microfono di Sky Sport, alla vigilia della semifinale d’andata di Champions League contro il Milan.