Calcio: Inzaghi, ‘convinto che andremo in Champions’

Aprile 7, 2023

Salerno, 7 apr. – (Adnkronos) – L’Inter andrà in Champions League? “La mia convinzione è assolutamente sì. Sappiamo che dobbiamo perseverare, non ho nulla da dire a questi ragazzi sul lavoro, non hanno mai lesinato impegno in questi 18 mesi con me”. Così l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa dopo il pareggio per 1-1 con la Salernitana. “Siamo in ritardo in campionato, le nostre prestazioni non sono state coronate dal risultato ma secondo me avremmo meritato di vincere tutte e tre le ultime partite contro Fiorentina, Juve e Salernitana”, aggiunge Inzaghi.