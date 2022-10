Calcio: Inzaghi, ‘dobbiamo passare il turno domani o a Monaco sarà veramente dura’

Ottobre 25, 2022

Milano, 25 ott. – (Adnkronos) – “Una squadra come la nostra, con i difensori che abbiamo, deve crescere nella sua fase difensiva. Abbiamo fatto quattro partite nel migliore dei modi ma domani sarà importantissima. Possiamo centrare il primo obiettivo stagionale con una giornata di anticipo e dobbiamo passare il turno domani, altrimenti a Monaco sarebbe veramente difficile, come lo sarebbe stato a Madrid l’anno scorso”. Così l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Viktoria Plzen, che in caso di vittoria qualificherebbe i nerazzurri agli ottavi di finale di Champions League.