Calcio: Inzaghi, ‘Leao osservato speciale’

Settembre 15, 2023

Milano, 15 set. – (Adnkronos) – “Sicuramente Leao sarà un osservato speciale. È un grandissimo giocatore e in questi anni ha fatto benissimo, cercheremo di prendere delle contromisure come abbiamo sempre fatto. A volte ci siamo riusciti, altre no”. Lo dice l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, alla vigilia del derby. “Sono orgoglioso di aver vinto i 4 derby dello scorso, di aver dato una gioia ai nostri tifosi, ma sappiamo che in campo non vanno i precedenti. Andranno Inter e Milan, in questo momento in testa alla classifica”, aggiunge Inzaghi in conferenza stampa.