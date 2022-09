Settembre 12, 2022

Plzen, 12 set. – (Adnkronos) – Domani in porta Onana o Handanovic? “Per quanto riguarda il portiere ho deciso ma in questo momento non mi va di dirlo, non lo sanno ancora i giocatori perché abbiamo avuto solo un allenamento. Stamattina abbiamo potuto lavorare al video, poco sul campo. Domattina avremo la riunione tecnica e per primo è giusto che lo sappiano loro”. Così l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Viktoria Plzen.