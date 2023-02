Calcio: Inzaghi, ‘ottavi conquistati con un percorso incredibile, ora ce la giochiamo’

Febbraio 21, 2023

Milano, 21 feb. – (Adnkronos) – “Affrontiamo questo ottavo di finale con grandissima fiducia, l’abbiamo conquistato con un percorso incredibile, sulla carta il Barcellona e il Bayern Monaco erano squadre che tutte volevano evitare. Vediamo cosa sta facendo il Barça in Liga e sappiamo cosa è il Bayern. Adesso siamo lì, l’abbiamo voluto con tutte le nostre forze, cercheremo di giocarci questo ottavo al massimo delle nostre possibilità”. Così l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Porto, valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.