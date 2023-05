Calcio: Inzaghi, ‘siamo in vantaggio ma non possiamo gestire’

Maggio 15, 2023

Milano, 15 mag. – (Adnkronos) – “Abbiamo un vantaggio, ma sappiamo che non possiamo gestirlo. Dobbiamo fare da Inter, cercando di uscire dalle insidie nel modo migliore”. Così l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro il Milan dove i nerazzurri partono dal 2-0 conquistato all’andata. “A livello tattico come si affronta la partita? Puoi avere in mente qualcosa, ma non sai mai come viene la partita. Ci saranno momenti in cui si dovrà essere più aggressivi e altri in cui meno. Sappiamo di affrontare una squadra che, a prescindere da Leao, ha giocatori di qualità, ha vinto lo scudetto ed è in semifinale di Champions”, aggiunge Inzaghi.