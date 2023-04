Calcio: Inzaghi, ‘siamo in vantaggio ma non possiamo gestirlo’

Aprile 18, 2023

Milano, 18 apr. – (Adnkronos) – “Sappiamo che è il secondo tempo di una partita dove abbiamo un vantaggio, che però non possiamo gestire. Affrontiamo un avversario di valore e servirà una gara di grande intensità. Il Benfica ci creerà qualche difficoltà sicuramente, perché hanno qualità”. Così l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica, dove i nerazzurri partono dal 2-0 conquistato a Lisbona.

“Siamo consapevoli di poter andare in semifinale ma ci mancano ancora i 90 minuti di domani e per noi saranno importantissimi e difficili -sottolinea il tecnico piacentino-. Noi, insieme ai tifosi, vogliamo riuscirci. Non capita spesso di essere tra le prime quattro d’Europa e vogliamo regalare la semifinale ai nostri tifosi”. Quanto sposterebbe arrivare in semifinale di Champions, viste le difficoltà in campionato? “È importantissimo, conosciamo il nostro percorso. Abbiamo perso punti importanti in campionato ma ora pensiamo solo alla gara di domani contro il Benfica”, conclude Inzaghi.