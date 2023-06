Calcio: Inzaghi, ‘tanti rimpianti ma sono orgoglioso dei ragazzi’

Giugno 10, 2023

Istanbul, 10 giu. – (Adnkronos) – “Ho fatto i complimenti ai ragazzi, sono stati grandiosi. E’ un momento difficile, abbiamo perso una finale che volevamo a tutti i costi ma dobbiamo essere orgogliosi. Ieri ho detto che non cambierei mai i miei giocatori con nessuno e oggi tutto il mondo ha capito perché. Siamo stati forti di insieme contro una squadra fortissima alla quale abbiamo concesso poco. Tantissimi rimpianti ma bisogna essere orgogliosi, ringrazio i tifosi che sono stati meravigliosi permettendoci di arrivare fin qua”. Così l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi dopo la sconfitta per 1-0 contro il Manchester City nella finale di Champions League.

“Nel primo tempo non abbiamo sofferto tanto e a livello di gioco potevamo fare meglio. Nella ripresa nel nostro momento migliore abbiamo creato tanto. Avrei voluto giocarmi l’extra-time. Il City è una grandissima squadra. Il nostro percorso in Champions è stato eccezionale ma vogliamo tornare in finale e abbiamo le possibilità di tornarci. Dobbiamo giocare come negli ultimi tre mesi e avere tutti i giocatori disponibili”, aggiunge Inzaghi al microfono di Sky Sport.