Calcio: Istanbul si prepara ad accogliere la finale di Champions League, tutte le iniziative

Giugno 7, 2023

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – Conto alla rovescia per Istanbul che ospiterà sabato la finale della Uefa Champions League , uno degli eventi sportivi più importanti al mondo. L’evento si terrà allo Stadio Olimpico Atatürk. Gli appassionati di calcio che verranno in Turchia per la finale troveranno molto di più di una grande partita. È infatti possibile trascorrere una settimana in questa dinamica metropoli, una delle destinazioni più ammirate al mondo, prima della finale e esplorarla con tutte le sue esperienze: Il Champions Festival, dedicato alla finale di Uefa Champions League, sarà organizzato presso lo Yenikapı Festival Venue di Istanbul tra l’8 e l’11 giugno 2023. Lo scrive ‘Turchia Cultura Turismo’ in una nota sul suo sito.

Il 9 giugno alle 16:00 si disputerà il Torneo Uefa Ultimate Champions 2023, con la partecipazione degli Ambasciatori Uefa. La piattaforma ufficiale di promozione turistica della Türkiye, GoTürkiye, ospiterà due Dj set con Chris Luno B2b Ceaus, Guillaume de Kadebostany e Lost Frequencies lo stesso giorno. La “penisola storica” ospita molti degli edifici simbolo della città e attrae turisti e viaggiatori con l’Ippodromo, la Moschea di Santa Sofia, la Basilica Cisterna, la Moschea Blu, il Museo Archeologico di Istanbul il Palazzo Topkapı, le torri di Istanbul e la Torre di Galata.

Inoltre, la Torre della Fanciulla o Torre di Leandro, è una struttura iconica sul Bosforo che permette ai suoi visitatori di osservare la splendida Istanbul da un punto di vista completamente diverso. Nota per il suo ricco patrimonio storico, la città è un vero tesoro da scoprire per gli amanti dell’arte. Prima di visitare la città controllate i calendari di giugno dei centri d’arte moderna come il Centro Culturale Atatürk (Akm) e Santral Istanbul per prenotare i posti per i diversi spettacoli ed eventi. Potete respirare arte contemporanea visitando musei come il Pera Museum, l’Atlas Cinema Museum e l’İstanbul Modern.