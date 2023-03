Marzo 23, 2023

Napoli, 23 mar. – (Adnkronos) – Esordio con gol per Mateo Retegui con la maglia della nazionale italiana. L’attaccante italoargentino segna la rete dell’1-2 per l’Italia all’11’ del secondo tempo su assist di Marco Verratti, nel match delle qualificazioni a Euro 2024 contro l’Inghilterra, in corso allo stadio ‘Maradona’ di Napoli. Retegui, 23 anni, può giocare nella nazionale azzurra grazie ad un bisnonno italiano.