Calcio: Italia-Nord Macedonia, al via la vendita dei biglietti per il match di Roma

Ottobre 18, 2023

Roma, 18 ott. – (Adnkronos) – Dopo il tutto esaurito dello Stadio ‘San Nicola’ di Bari in occasione del successo con Malta, la Nazionale spera di poter contare sulla spinta dello Stadio Olimpico di Roma per un altro match fondamentale sulla strada che porta a Euro 2024. Inizia oggi in prelazione per i possessori della Vivo Azzurro Membership Card la vendita dei biglietti per Italia-Nord Macedonia, penultimo incontro di qualificazione nel girone di qualificazione al Campionato Europeo di Germania 2024. La vendita libera prenderà invece il via alle ore 12 di venerdì 20 ottobre.

Per chiamare a raccolta il pubblico romano, la Figc ha deciso di confermare ancora una volta la politica dei prezzi popolari (biglietti a partire da 14 euro), con diverse promozioni rivolte alle famiglie, agli Under 12, agli Under 18, agli Over 65 e agli studenti universitari. I tagliandi per la gara potranno essere acquistati presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com.

La sfida, in programma venerdì 17 novembre (ore 20.45), segna il ritorno della Nazionale a Roma a due anni di distanza dal match con la Svizzera (1-1 il risultato) valido per le qualificazioni al Mondiale di Qatar. Nella Capitale, dove ha disputato il maggior numero di incontri (63, con 38 vittorie, 18 pareggi e 7 sconfitte), l’Italia andrà a caccia di tre punti preziosi, che le permetterebbero di affrontare con due risultati su tre a disposizione l’ultimo decisivo incontro con l’Ucraina in programma lunedì 20 novembre a Leverkusen.