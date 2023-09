Calcio: Italia vede la qualificazione a Euro 2024, per bookie Inghilterra vincerà il girone

Settembre 13, 2023

Roma, 13 set. – (Adnkronos) – Vittoria dove essere e vittoria è stata per l’Italia, capace di regolare a San Siro l’Ucraina per 2-1. Tre punti che permettono a Donnarumma e compagni di agganciare la nazionale di Rebrov al secondo posto in classifica – insieme alla Macedonia del Nord – ma con una gara in meno delle due rivali. Successo chiave per l’Italia, ora avanti sulle due avversarie per la qualificazione diretta al prossimo Europeo: si gioca infatti a 1,25 su Sisal l’arrivo degli azzurri tra le prime due posizioni del Gruppo C, in vantaggio sull’Ucraina a 3,50, con la Macedonia del Nord data addirittura a quota 66. Poca storia invece per il successo del raggruppamento: su William Hill domina l’Inghilterra, unica formazione ancora imbattuta, a 1,10, con i ragazzi di Spalletti primi inseguitori a 8, mentre sale a 33 volte la posta il primo posto finale dell’Ucraina.