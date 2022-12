Calcio: Italian Sport Awards, Pioli miglior tecnico, Immobile top bomber e Di Lorenzo calciatore dell’anno

Dicembre 12, 2022

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – Dal 13 al 16 e 19 dicembre, a Salerno, Pontecagnano e Altavilla Silentina (Salerno), andranno in scena gli ‘Italian Sport Awards, Gran Galà del Calcio abbinato agli ‘Italian Football Awards’. L’evento, ideato e prodotto dal giornalista e project manager Donato Alfani, è diventato negli anni uno dei più importanti nel panorama nazionale e riservato ai migliori atleti del calcio della stagione calcistica 2021/2022. Il Festival del Calcio Italiano, giunto all’11/a edizione, quest’anno è stato suddiviso in quattro giornate. La novità riguarda il ritorno al format/evento ‘Sport Marketing Awards’, il premio del marketing & comunicazione dedicato allo sport. L’evento nasce per sostenere, diffondere e valorizzare la cultura del marketing e della comunicazione, nell’ambito dello sportsystem italiano.

Giovedì 15 dicembre, dalle ore 18, nell’Hub Formamentis di Pontecagnano, avverrà la consegna degli ‘Sport Marketing Awards’. ‘Le giornate professionali dello sport’, che costituiscono il principale momento d’incontro e confronto dell’industria/sistema sportivo italiano, proporrà convegni su management, marketing, business e medicina applicata allo sport. Infine, ci sarà uno spazio dedicato alla letteratura sportiva, con il format ‘Sport d’autore’. Lunedì 19 dicembre, presso l’Araba Fenice Hotel e Resort sito ad Altavilla Silentina (Sa), ci sarà la serata di Gala e il ‘red carpet’ con la sfilata di tutti i campioni premiati, che sono stati scelti da una giuria tecnica, formata da giornalisti sportivi specializzati. Nel corso della serata verranno premiati i migliori di Serie A, B, C e D, assegnati premi alla carriera, speciali, nella categoria media e informazione.

Tanti i campioni del calcio premiati. Miglior Portiere dell’anno: Guglielmo Vicario/ Ivan Provedel. Miglior Difensore dell’anno: Giovanni Di Lorenzo. Miglior Centrocampista dell’anno: Lorenzo Pellegrini. Miglior Attaccante dell’anno: Ciro Immobile. Miglior Calciatore dell’anno: Giovanni Di Lorenzo. Miglior Giovane Calciatore dell’anno: Fabiano Parisi. Miglior Goal dell’anno: Antonio Candreva. Miglior Procuratore dell’anno: Marco Sommella. Miglior Allenatore dell’anno: Stefano Pioli. Miglior Giovane Allenatore dell’anno: Vincenzo Italiano. Miglior Club dell’anno: Milan. Miglior Presidente dell’anno: Danilo Iervolino. Miglior Dirigente Sportivo dell’anno: Paolo Maldini. Miglior Direttore Sportivo dell’anno: Walter Sabatini- Cristiano Giuntoli. Miglior Arbitro Can Serie A e B: Simone Sozza. Miglior Arbitro Var Lega Serie A: Aleandro Di Paolo. Miglior Giocatore Rivelazione dell’anno: Fabiano Parisi. Premio alla Carriera: Corrado Ferlaino, Luciano Moggi e Franck Ribery. Miglior Giovane Procuratore: Luigi Liguori. Premio Alla Carriera: Claudio Molinari (Adise). Mentre per gli Sport Marketing Awards: Miglior spot sportivo dell’anno: Marcell Jacobs – Tim. Miglior campagna promo pubblicitaria club: campagna abbonamenti Spezia calcio 22-23. Miglior campagna promo pubblicitaria federazione: Figc.