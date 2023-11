Calcio: Italiano avverte la Fiorentina, ‘domani è una partita decisiva’

Novembre 29, 2023

Firenze, 29 nov. – (Adnkronos) – “Quella di domani è una partita fondamentale, decisiva, con una vittoria possiamo mettere un’ipoteca al passaggio del turno e siccome è importante dobbiamo affrontarla con il massimo della concentrazione. E’ una chance troppo importante, dobbiamo essere più concreti sotto porta rispetto al campionato, in coppa ci riesce e dobbiamo confermarlo domani”. Così l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, alla vigilia del match di Conference League con il Genk. “In coppa abbiamo una concretezza diversa, abbiamo anche quello spirito che forse in campionato ogni tanto abbandoniamo e che non ci sta permettendo di avere una classifica migliore -aggiunge Italiano in conferenza stampa-. Al momento Beltran e Nzola non stanno facendo gol ma la nostra seconda punta-trequartista ha fatto cinque gol e Nico Gonzalez sei. Non va bene se l’attaccante si sblocca ma poi non ne trae beneficio la squadra. Aspettiamo che Nzola e Beltran si sblocchino e trovino il guizzo giusto”.