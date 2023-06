Calcio: Italiano, ‘consapevoli della nostra forza, daremo tutto in finale con il West Ham’

Giugno 1, 2023

Firenze, 1 giu. – (Adnkronos) – “Arriviamo qui dopo una stagione esaltante, ci siamo meritati la possibilità di giocarci questo trofeo, siamo consapevoli della nostra forza. Bisogna ragionare da squadra matura e dare tutto per regalare questa gioia al nostro pubblico”. Così l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo, in merito alla finale di Conference League con il West Ham. “Abbiamo analizzato il West Ham e visto tante situazioni e partite, oltre al loro percorso in Conference -prosegue Italiano-. Arriva in finale una delle più forti e una candidata alla vittoria. La loro bravura è testimoniata dall’essere arrivati qui, hanno giocatori forti e di qualità. Hanno gamba e corsa, sono una tipica squadra inglese di struttura, e i piazzati saranno un pericolo, oltre a un allenatore esperto tra i più riconosciuti e bravi in Inghilterra. Sono anche andati in ritiro… Speriamo di aver individuato qualche loro difetto e di accentuarlo, noi dovremo mettere in campo le nostre qualità e certezze. Massima attenzione e rispetto, sappiamo che ci sarà da fare una partita superlativa o è dura”.