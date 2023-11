Calcio: Italiano, ‘dimentichiamo i 3 ko in campionato e reagiamo in Conference League’

Novembre 8, 2023

Firenze, 8 nov. – (Adnkronos) – “Cercheremo di dimenticare la terza sconfitta in campionato, che certo non ci lascia contenti. Ma è questa la realtà. Le prestazioni ci sono state, ma non riusciamo a portare a casa punti. Ora cerchiamo di reagire in Conference League”. Così l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano alla vigilia della sfida di Conference League contro i serbi del Cukaricki. “Abbiamo costruito tante situazioni, ma non siamo stati precisi e non siamo riusciti a fare gol -aggiunge Italiano-. Dobbiamo migliorare in precisione, concretezza e convinzione in quello che si fa. Basta poco per tornare a essere efficaci e produttivi come a inizio stagione. Nzola? Capitano momenti negativi per gli attaccanti. L’importante è non deprimersi e avere fiducia. Basta una scintilla, una partita dove tutto gira per il verso giusto per cambiare anche un’annata. Come è riuscito Beltran con una doppietta all’andata, mi auguro che Nzola e gli altri attaccanti riescano a segnare. La vera benzina è il gol, che porta entusiasmo”.