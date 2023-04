Calcio: Italiano, ‘l’obiettivo era passare il turno e lo abbiamo fatto’

Aprile 20, 2023

Firenze, 20 apr. – (Adnkronos) – “E’ successo quello che ho sempre temuto sia con il Braga che stasera. Arrivano degli avversari liberi di testa e con la mente serena e ogni tiro fanno gol. Oggi si è complicata una partita che era impensabile dopo il 4-1 dell’andata. Siamo stati bravi a rimanere lucidi sullo 0-3 e a fare quei due gol e a rimettere a posto una qualificazione che all’inizio sembrava una formalità ma mi sto rendendo conto che in Europa non puoi mai stare tranquillo”. Così l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ai microfoni di Sky Sport dopo la qualificazione alla semifinale di Conference League arrivata nonostante la sconfitta interna per 3-2 con il Lech Poznan. “Sei in vantaggio di tre gol, hai partite su partite, per me è normale pensare a qualche rotazione – ha aggiunto Italiano in merito al turnover – Nel momento in cui puoi farlo va fatto, poi alla fine hanno risposto tutti bene. L’obiettivo era passare il turno e l’abbiamo fatto, si può analizzare la gara ma l’importante era raggiungere la semifinale e siamo felici di questo”