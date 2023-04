Calcio: Italiano, ‘massima attenzione alla gara di domani, insidie sono dietro l’angolo’

Aprile 19, 2023

Firenze, 19 apr. – (Adnkronos) – “Serve la massima concentrazione e attenzione nella gara di domani. Dovremo giocare con lo stesso atteggiamento avuto in Polonia perché le insidie e le difficoltà sono dietro l’angolo. In Europa l’esperienza ci dice che tutto può accadere quindi dovremo scendere in campo come fatto a Poznan”. Così l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani allo stadio ‘Franchi’ di Firenze contro il Lech Poznan, ritorno dei quarti di finale di Conference League. “Domani ci sarà la stessa identica situazione avuta nella gara di ritorno col Braga -ricorda Italiano ma abbiamo la necessità di approcciarla bene. In quella sfida ci siamo ritrovati sotto di due gol perché i nostri avversari iniziarono meglio di noi, stavolta dovrà essere diverso. Dobbiamo mantenere il vantaggio acquisito all’andata”.