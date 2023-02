Calcio: Jugovic carica la Juve, ‘con il Nantes scendi in campo con lo spirito di Vialli’

Febbraio 22, 2023

Roma, 22 feb. – (Adnkronos) – “Nantes-Juve? Mi viene in mente Vialli, un grande capitano. Grazie al suo carisma e anche ai suoi gol nelle due semifinali di Champions League del 1996 eliminammo i francesi e arrivammo alla finale di Roma contro l’Ajax. La Juventus, dopo l’1-1 di Torino, domani deve scendere in campo a Nantes con lo spirito di Gianluca”. Così l’ex centrocampista della Juventus Vladimir Jugovic alla vigilia del match di ritorno del playoff di Europa League tra i bianconeri e il Nantes.

“Penso spesso a Gianluca e a Sinisa Mihajlovic, grandi uomini e campioni straordinari -aggiunge Jugovic alla ‘Gazzetta dello Sport’-. Di Maria è un campione sarebbe bello averlo avuto a 25 anni. I bianconeri, nonostante il pareggio dell’andata, partono favoriti. Quando indossi la maglia della Juve sei obbligato a passare il turno. A me hanno sempre insegnato che in questo club non si scelgono gli obiettivi e non si fanno calcoli. Si gioca per arrivare in fondo. Allegri ha esperienza, la squadra è forte e rispetto alla prima parte di stagione sono rientrati giocatori importanti. La Juventus, pur avendo una storia immensa, non alza un trofeo internazionale dai miei tempi. Prima o poi dovrà tornare a vincere”.