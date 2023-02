Calcio: Juric, ‘Milan in difficoltà ma sempre temibile’

Febbraio 9, 2023

Torino, 9 feb. – (Adnkronos) – “Le grandi squadre sono ancora più pericolose quando le trovi in un momento di difficoltà: temo tutto del Milan, sarà una sfida simile a quella di Coppa Italia”. Lo dice l’allenatore del Torino, Ivan Juric, alla vigilia della sfida di campionato contro i rossoneri. “Dispiace non affrontarli al massimo delle condizioni -aggiunge il tecnico croato in conferenza stampa-. A centrocampo siamo in emergenza senza Lukic che è andato via e Ricci che è infortunato, in più Ilic sarà convocato ma ha bisogno di due o tre settimane per tornare al top: stiamo studiando soluzioni, magari c’è una sorpresa”. Dalle notizie di campo a quelle di mercato. Juric parla anche del rinnovo del suo contratto: “E’ un orgoglio sentire il presidente che ha detto che è pronto, ma ora sono concentrato soltanto su questi mesi da fare al massimo con la rosa che ho”.