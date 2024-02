Calcio: Juric, ‘se porto il Torino in Europa resto altrimenti vado via’

Febbraio 5, 2024

Torino, 5 feb. – (Adnkronos) – “Se vado in Europa resto al Toro, altrimenti me ne vado via”. Così l’allenatore del Torino Ivan Juric in conferenza stampa all’indomani del pareggio in casa con la Salernitana. Il tecnico croato chiarisce anche le parole di ieri quando aveva chiamato in causa i tifosi granata. “Non tutti i tifosi hanno lo spirito Toro”. “Le mie parole e le mie idee erano altamente propositive per ottenere un obiettivo favoloso, non c’era volontà di creare delusioni. Il discorso è: siamo vicini a un obiettivo importante, dobbiamo stare tutti insieme per ottenere qualcosa di fantastico. In questi due anni e mezzo abbiamo fatto cose favolose considerando come siamo partiti. Abbiamo lavorato come cani per arrivare nella parte sinistra della classifica. Ora poteva andare tutto male, ma con lo spirito Toro dei miei ragazzi siamo una squadra credibile che non prende gol da tantissime partite e batte alcune big come Napoli e Atalanta. Io sono venuto al Toro perché qui c’è una storia: questa è una ragione per la quale sono qua”.