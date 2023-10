Calcio: Juve, ‘pieno appoggio a Fagioli, convinti tornerà a competere con serenità’**

Ottobre 19, 2023

Torino, 19 ott. – (Adnkronos) – “Siamo fermamente convinti che Nicolò, con l’appoggio della società, dei compagni di squadra, dei familiari e dei professionisti che lo assistono, affronterà con grande senso di responsabilità il percorso terapeutico e formativo e, una volta scontata la squalifica, potrà tornare a competere con la dovuta serenità”. Così in una nota la Juventus in cui si precisa che la società “preso atto del comunicato ufficiale della Figc conferma il suo pieno appoggio a Nicolò Fagioli nell’affrontare questo percorso, fornendo al ragazzo il necessario supporto nello svolgimento del piano terapeutico indicato e, come espressamente previsto nell’accordo, collaborando con la Federazione anche per individuare i cicli di incontro previsti”.