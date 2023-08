Calcio: Juventus, Bonucci apre all’Union Berlino, trattativa in corso

Agosto 14, 2023

Torino, 14 ago. – (Adnkronos) – Se i titoli di coda sulla sua storia alla Juventus erano già arrivati dopo che, nelle scorse settimane, la società bianconera gli ha comunicato di non rientrare più nel progetto tecnico, adesso per Leonardo Bonucci potrebbe presto arrivare ufficialmente la parola fine sulla sua avventura in bianconero. Bonucci ha avuto, secondo quanto riporta Sky Sport, contatti positivi con l’Union Berlino, aprendo al trasferimento in Bundesliga: trattativa in corso tra le parti, con il difensore che ricordiamo è legato alla Juventus da un contratto fino al 2024. Nel futuro del classe 1987 ci potrebbe dunque essere il campionato tedesco. L’Union Berlino potrebbe dunque continuare ad attingere dalla nostra Serie A. Se con Leaonardo Bonucci la trattativa è in corso, il club tedesco nelle prossime ore accoglierà ufficialmente Robin Gosens: con l’Inter l’accordo è stato raggiunto per 15 milioni di euro bonus compresi, con l’esterno tedesco che presto volerà in Germania per visite mediche e firma.