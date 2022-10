Calcio: Juventus, Chiesa e Pogba non convocati per il Benfica

Ottobre 24, 2022

Torino, 24 ott. – (Adnkronos) – L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati in vista del match con il Benfica, valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Assente per infortunio Leandro Paredes, ancora fuori dalla lista Federico Chiesa. Ai box anche Bremer, Pogba e Di Maria. Ecco l’elenco completo. Portieri – Szczesny, Pinsoglio, Perin. Difensori – Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani. Centrocampisti – Locatelli, McKennie, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Fagioli. Attaccanti – Vlahovic, Milik, Kean, Suolé, Iling-Junior.