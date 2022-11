Calcio: Juventus, Chiesa torna tra i convocati per il Psg, Kean ko

Novembre 2, 2022

Torino, 2 nov. – (Adnkronos) – A quasi 10 mesi dall’infortunio al legamento crociato Federico Chiesa torna a disposizione dell’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri per la partita di Champions League di domani sera all’Allianz Stadium contro il Paris Saint Germain. C’è però un problema dell’ultima ora, con Moise Kean out per un fastidio alla coscia destra. Questo l’elenco completo dei convocati: Szczesny, Locatelli, Chiesa, Cuadrado, Alex Sandro, Milik, Gatti, Kostić, Bonucci, Miretti, Pinsoglio, Rugani, Rabiot, Soulé, Perin, Barbieri, Fagioli, Barrenechea.