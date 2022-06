Calcio: Juventus, De Sciglio rinnova fino al 2025

Giugno 16, 2022

Torino, 16 giu. – (Adnkronos) – Il difensore della Juventus Mattia De Sciglio rinnova fino al 30 giugno 2025. Lo annuncia il club bianconero con una nota sul proprio sito ufficiale: “La storia continua: Mattia De Sciglio e la Juve saranno insieme per altri 3 anni, fino al 30 giugno 2025. Bianconero dal 2017, Mattia rinnova il suo contratto al culmine di una stagione che lo ha visto protagonista, dopo un anno di prestito in Francia: è infatti stata la sua seconda per numero di presenze in Serie A: 20, nel 2018/19 furono 22”.