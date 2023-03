Calcio: Juventus, Di Maria si allena a parte, lui e Chiesa in dubbio per Friburgo

Marzo 15, 2023

Torino, 15 mar. – (Adnkronos) – Gli attaccanti della Juventus Federico Chiesa e Angel Di Maria sono in forte dubbio per il match di domani sera a Friburgo, ritorno degli ottavi di finale di Europa League. L’ex giocatore della Fiorentina sta smaltendo il problema al ginocchio e si è comunque allenato con il gruppo. Lavoro a parte invece per il ‘Fideo’ per via di un affaticamento muscolare, le sue condizioni restano da valutare, sicuramente non è al 100%. L’elenco dei convocati e la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alle 19:15 daranno maggiori indicazioni.