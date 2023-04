Aprile 13, 2023

Torino, 13 apr. – (Adnkronos) – Sospiro di sollievo in casa Juventus per Wojciech Szczesny. Il portiere polacco ha abbandonato il campo in lacrime alla fine del primo tempo dopo aver avvertito delle palpitazioni. L’elettrocardiogramma al quale è stato sottoposto al centro medico dello stadio, però, ha fortunatamente escluso problemi cardiaci. Domani verranno effettuati ulteriori controlli.