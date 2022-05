Calcio: Juventus, Locatelli torna a lavorare in gruppo

Maggio 8, 2022

Torino, 8 mag. – (Adnkronos) – A tre giorni dalla Finale di Coppa Italia con l’Inter la Juventus si è allenata oggi alla Continassa. La squadra bianconera si è concentrata sulla fase del possesso, lavorando su esercitazioni nei tre settori del campo. Poi il gruppo si è allenato sulla costruzione dalla difesa, sulla gestione della palla e infine sulla manovra avanzata, a centrocampo e in attacco. L’ottima notizia per mister Massimiliano Allegri è il recupero di Manuel Locatelli che ha svolto l’allenamento in gruppo.