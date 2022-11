Novembre 8, 2022

Torino, 8 nov. – (Adnkronos) – La Juventus si è allenata questa mattina alla Continassa in vista del match di giovedì alle 18.30 contro il Verona al ‘Bentegodi’. I bianconeri si sono focalizzati sulla tattica, concentrando anche l’attenzione su esercitazioni tecniche per la costruzione di gioco sotto pressione, per concludere con la consueta partitella. Paredes e Kean si sono allenati con in gruppo, mentre McKennie e Vlahovic hanno svolto lavoro personalizzato.