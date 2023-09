Calcio: Juventus per il primo attacco alla vetta, tre punti con il Sassuolo a 1,80

Settembre 22, 2023

Torino, 22 set – (Adnkronos) – Turno da prova del nove per la Juventus, che nella quinta giornata di Serie A ha l’occasione di conquistare contro il Sassuolo il primo post in classifica, almeno fino al ritorno in campo dell’Inter. Un obiettivo raggiungibile secondo i betting analyst, anche se l’ultimo precedente a Reggio Emilia ha premiato i neroverdi. La rivalsa bianconera è data a 1,80 su Planetwin365, un altro colpo degli emiliani pagherebbe 4,13, mentre la «X» vale 3,95. Dopo la bella prova contro la Lazio, Allegri confermerà la coppia Vlahovic-Chiesa in attacco e sono proprio loro ad aprire il tabellone dei marcatori: il serbo si candida a 2,55, mentre per l’attaccante azzurro si sale a 3,25. Osservato speciale anche Berardi, che proprio contro la Juve potrebbe giocare la trecentesima partita in Serie A e la sua rete è offerta a 3,35. Insieme a lui si fanno avanti anche Pinamonti (3,85) e Laurienté (4,50). Nel complesso gli analisti si aspettano una partita da almeno tre gol, con l’Over 2,5 a 1,70, mentre per il risultato esatto si punta sull’1-2 a 8,90.