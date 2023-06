Giugno 28, 2023

Torino, 28 giu. – (Adnkronos) – Paul Pogba al lavoro per riprendersi la Juventus dopo un’annata sfortunata. In seguito alla lesione alla coscia subita in una delle ultime giornate di campionato contro la Cremonese (la prima giocata da titolare), il francese è al lavoro per recuperare dall’infortunio e presentarsi al prossimo ritiro pre-stagionale al 100%. Il trentenne centrocampista si è allenato tra piscina e palestra, condividendo il lavoro sui suoi seguitissimi profili social.