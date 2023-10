Ottobre 13, 2023

Torino, 13 ott. – (Adnkronos) – La Juventus è in ansia per il proprio capitano Danilo, uscito al 42′ dalla sfida contro il Venezuela del suo Brasile a causa di un problema al muscolo posteriore della coscia sinistra. “Conosco il mio corpo, appena è successo ho capito che mi ero fatto male. Non ci sarò contro l’Uruguay”, ha detto il difensore bianconero al termine dell’incontro. La presenza di Danilo per il big match di domenica 22 ottobre a San Siro con il Milan è in forte dubbio.