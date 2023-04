Aprile 5, 2023

Torino, 5 apr. – (Adnkronos) – “La Juventus, come sempre, sta collaborando con le forze dell’ordine per individuare i responsabili di gesti e urla razzisti verificatisi ieri sera”. Così il club bianconero con una nota sul proprio sito ufficiale, all’indomani dei fatti avvenuti nel corso della semifinale d’andata di Coppa Italia con l’Inter all’Allianz Stadium. “Anche in questo caso -aggiunge la Juventus- nei confronti dei responsabili sarà applicato il ‘codice di gradimento'”.