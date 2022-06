Calcio: Juventus, torna il 3 agosto l’amichevole in famiglia a Villar Perosa

Giugno 8, 2022

Torino, 8 giu. – (Adnkronos) – Torna il prossimo 3 agosto la tradizionale amichevole in famiglia della Juventus a Villar Perosa – sede di una delle ville della famiglia Agnelli -, tra la prima squadra e la Primavera o l’Under 23. Ad annunciare il ritorno del classico evento per la Juventus è stato il sindaco del paese piemontese, Marco Ventre, dal suo profilo Facebook: “A Villar Perosa… 3 agosto 2022. Un legame vero, la nostra storia bianconera!!”.

Quella dell’amichevole in famiglia a Villar Perosa è una tradizione che va avanti dal 1959, per volere di Gianni Agnelli, “l’Avvocato”, presidente del club bianconero dal 1947 al 1954. L’ultima amichevole, giocata il 14 agosto 2019, aveva visto la vittoria della Juve di Sarri sulla squadra ‘B’ di Lamberto Zauli per 3-1 (doppietta di Dybala e gol di Cuadrado), per un match che durò solo 51′, a causa dell’invasione di campo dei tifosi, altro tratto distintivo di questo evento a tinte bianconere che si appresta a fare il suo ritorno.