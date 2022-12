Dicembre 1, 2022

Nyon, 1 dic. – (Adnkronos) – La Uefa ha aperto un’indagine ufficiale sulla Juventus. Lo rende noto la stessa federcalcio europea con un comunicato. “La Prima Camera del Club Financial Control Body ha aperto oggi un’indagine formale nei confronti della Juventus FC per potenziali violazioni delle norme sulle licenze per club e sul fair play finanziario”.