Calcio: Juventus, visite mediche per Alcaraz

Febbraio 2, 2024

Torino, 2 feb. – (Adnkronos) – Sono in corso le visite mediche per il nuovo acquisto della Juventus, Carlos Alcaraz. Lo annuncia il club bianconero sul proprio sito ufficiale. Il 21enne centrocampista argentino è arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Southampton.