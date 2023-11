Calcio: Juventus, Weah non recupera dal problema muscolare e salta big match con l’Inter

Novembre 21, 2023

Torino, 21 nov. – (Adnkronos) – Tegola per l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri che non avrà a disposizione Tim Weah per il big match di domenica all’Allianz Stadium con l’Inter. Il 23enne esterno bianconero non ha recuperato dall’infortunio muscolare e resterà fuori per ancora una ventina di giorni.