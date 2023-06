Calcio: Kanté, ‘conservo solo bei ricordi del Chelsea ma è momento di aprire nuovo capitolo’

Giugno 22, 2023

Londra, 22 giu. – (Adnkronos) – Nuova avventura per N’Golo Kanté che ha deciso di accettare la ricchissima offerta araba. Il 31enne centrocampista francese ha salutato sui social il Chelsea, club nel quale ha militato nelle ultime sette stagioni: “È venuto il momento di aprire un nuovo capitolo della mia carriera. Ma prima di tutto per me è importante ringraziare la grande e bella famiglia del Chelsea. Tifosi, giocatori, allenatori, staff medico, dirigenza: tutti coloro che sono stati con me durante questi sette anni in questo club leggendario. Conservo solo bei ricordi, grandi vittorie e titoli memorabili. Dal profondo del mio vuore, vi ringrazio tanto. Non vi dimenticherò mai. Quest’ultimo periodo non è stato facile per noi e per la nostra famiglia, ma siamo stati uniti affrontando rumors e bugie. Ci vediamo presto per nuove avventure in campo con l’Al Ittihad e la nazionale francese”.