Calcio: Kean pronto a lasciare la Juventus, accordo con l’Atletico Madrid per il prestito

Gennaio 18, 2024

Roma, 18 gen. – (Adnkronos) – Moise Kean è di nuovo pronto a lasciare la Juventus in prestito. L’attaccante, che nell’ultimo periodo ha trovato sempre meno spazio a causa dell’esplosione di Yildiz e della condizione ritrovata di Milik, ha dunque deciso di concludere questa stagione altrove. Dopo l’esperienza in Premier League con la maglia dell’Everton e in Ligue 1 con quella del PSG, questa volta è la Liga pronta ad accoglierlo, in particolar modo l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Secondo quanto riporta Sky Sport, la Juventus ha accettato le condizioni del club spagnolo per il prestito secco e dunque le parti sono molto vicine. La settimana prossima la trattativa si potrà chiudere. Kean, che è in scadenza con la Juventus a giugno 2025, non rinnoverà il contratto in questo momento, ma ogni discorso sull’eventuale prolungamento verrà rimandato a fine stagione. Inoltre, la cessione temporanea di Kean all’Atletico Madrid aprirebbe per la Juve la possibilità di un’operazione non invasiva (altro prestito) a seconda delle necessità della squadra.