Calcio: Kings League, Ronaldinho torna in campo a 42 anni nel torneo ideato da Piqué

Roma, 27 feb. – (Adnkronos) – A 42 anni Ronaldinho è tornato in campo. Teatro dell’evento è stata la Kings League, il torneo di calcio a 7 ideato da Gerard Piqué. L’ex attaccante brasiliano ha fatto il suo debutto domenica sera con la squadra Porcinos FC, il team dello streamer Ibai Llanos, contro i Pio FC. Al di là del risultato (match terminato 0-0, con i Pio FC che hanno vinto ai calci di rigore), la serata si è trasformata in un vero e proprio evento. La squadra di Ronaldinho è arrivata a bordo di una limousine, accolto a ritmo di samba nonostante la pioggia. Il brasiliano ha fatto il suo debutto al quinto minuto: fascia di capitano al braccio, numero 10 sulla schiena e lunga standing ovation della Cupra Arena. Un match con ben 1,5 milioni di spettatori complessivi in streaming.

Ronaldinho non è riuscito a segnare ed è stato protagonista di un curioso siparietto con l’arbitro prima dei calci di rigore. Il direttore di gara, infatti, ha spiegato il regolamento che prevede degli shotout uno contro uno. “Non ho intenzione di correre, fallo fare a qualcun altro”, ha detto l’ex pallone d’oro che si è rifiutato di calciare i rigori.