Calcio: Kjaer, ‘difficile spiegare questo ko, ora dobbiamo rialzare la testa’

Maggio 13, 2023

La Spezia, 13 mag. (Adnkronos) – “Stasera la nostra prestazione non è stata sufficiente per ottenere la vittoria, ma ora dobbiamo pensare al derby di martedì. Dobbiamo cancellare la partita di oggi, che era comunque fondamentale, perché martedì c’è un’altra guerra. Abbiamo avuto tante difficoltà in queste partite: difficile per me spiegare il perché. Dobbiamo migliorare senza dubbio le nostre prestazioni”. Così il difensore del Milan Simon Kjaer dopo la sconfitta per 2-0 con lo Spezia. “Nel primo tempo gara è stata equilibrata, ma dobbiamo essere più dominanti e avere il controllo della partita. Dovevamo chiudere prima il match con le qualità che abbiamo. Con il nostro lavoro dobbiamo essere capaci di cancellare le sconfitte, l’approccio non deve mai mancare. Ora dobbiamo rialzare la testa e lavorare”, aggiunge il danese al microfoni di Dazn.